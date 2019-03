Ryan Murphy prepara una nueva serie de televisión

Ryan Murphy, el creador de series de televisión como 'American Horror Story' o 'Glee', prepara una nueva serie de televisión junto a Ali Adler.



La noticia la ha hecho pública el propio Murphy y, según informa el portal The Hollywood Reporter, ambos guionistas están vertiendo en este nuevo proyecto su experiencia como padres.



Inicialmente el proyecto no nació con un ánimo autobiográfico, pero se ha acercado a esta vertiente conforme ha ido evolucionando. Murphy ha confesado su emoción por el nuevo proyecto y por escribir sobre sus "miedos como padre". "Quiero que refleje el nacimiento de mi hijo y el de los dos niños de Ali", ha añadido. Murphy no ha querido revelar más detalles sobre la ficción, agregando que sólo ha "comenzado a trabajar en una nueva serie de televisión".



Esta no es la primera vez que Murphy y Adler trabajan juntos. Ambos son los creadores de 'The New Normal', comedia en la que también participan como guionistas y productores ejecutivos. Además, Adler ha ejercido como guionista y productora de 'Glee', la comedia musical de Murphy y Brad Falchuk.



En estos momentos Murphy también está preparando la tercera temporada de American Horror Story, que llegará a la pequeña pantalla el próximo otoño. Hace unos días supimos que la ficción había fichado a la oscarizada Kathy Bates ('Misery') para dar vida a la enemiga de Jessica Lange ('Big Fish').



En el currículum de Adler encontramos otras series como 'Los increíbles Powell', 'Sensación de vivir' o 'Padre de familia', en las que ha actuado como guionista.