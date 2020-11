Ruth Wilson rompe su silencio sobre su repentina salida de 'The Affair', la serie que protagonizaba con Dominic West

Más de dos años después de que Ruth Wilson abandonara la serie que protagonizaba, 'The Affair', la actriz ha hablado sobre ello y la complicada situación que hubo detrás.

Durante este tiempo Wilson no se había pronunciado, y fuertes rumores aseguraban que la propia cadena le había exigido no hablar de ello. Fue The Hollywood Reporter quien publicó las presuntas razones asociándolo a un "entorno de trabajo tóxico" y presiones para "innecesarios" desnudos y escenas de sexo junto a su co-star Dominic West.

Ahora la actriz, que ganó un Globo de Oro por su trabajo en la serie, ha arrojado algo más de luz al respecto.

"La razón por la que no he hablado de 'The Affair' es porque no tengo claro cómo abordarlo. Hay mucho ruido y enfado alrededor de eso, y ciertamente depende de mí elegir cómo hablo de mi vida y mis experiencias", asegura en una entrevista a Stylist.

No obstante, la actriz acabó profundizando un poco más.

"Lo que es importante decir es que sí que di la cara. Sí tuve una voz. Sí que me defendí a mí misma. Hubo una situación en The Affair donde las cosas no se sentían bien, y lidié con ello, lo gestioné para protegerme. Esto fue antes del #MeToo y antes de Harvet Weinstein; pero mis instintos fueron muy claros y fuertes sobre lo que sentía que estaba mal, sobre lo que estaba pasando, y sobre lo que no me sentía segura".

Ahora Ruth Wilson tiene pendiente de estreno la segunda temporada de 'La Materia Oscura', que ya recibió buenas críticas en su primera entrega con Dafne Keen, James McAvoy y Lin-Manuel Miranda.