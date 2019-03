Ross Marquand se une al reparto de 'The Walking Dead' en la recta final de la quinta temporada

NUEVAS IMÁGENES DEL REGRESO DE LA SERIE

La recta final de la quinta temporada de 'The Walking Dead' regresa este domingo 8 de febrero y la cadena AMC ya va desvelando nuevos detalles sobre los capítulos que cerrarán esta entrega. Entre ellos, un nuevo fichaje y un adelanto de dos minutos del primer episodio de la midseason: "What Happened and What's Going On".