De salvaje en Poniente a abogada en Chicago. La actriz Rose Leslie es el último fichaje del 'spin-off' de 'The Good Wife', según ha anunciado Entertainment Weekly.

Leslie interpretó a la salvaje Ygritte en la superproducción de HBO, pero antes ya fue doncella en el castillo de 'Downton Abbey'. Ahora, la actriz interpretará a Maia, la ahijada de Diane Lockhart (Christine Baranski), una abogada recién licenciada que comenzará a trabajar junto a su madrina en su nuevo bufete de abogados.

La cadena CBS también ha anunciado el título de la nueva serie, que llegará en febrero de 2017 a su servicio de streaming CBS All Access. El 'spin-off' de 'The Good Wife' se llama 'The Greater Good'.