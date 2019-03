Ridley Scott dirigirá 'The Vatican'

Showtime se adentró con gran éxito en la CIA ('Homeland') y ahora intentará repetir este éxito con su nuevo proyecto: 'The Vatican'. La serie llega de la mano del aclamado director de cine Ridley Scott, lo que supone su primera incursión en la dirección de un piloto para televisión, según informa The Hollywood Reporter. La última vez que Scott se puso tras la cámara para rodar un capítulo de una serie fue en 1969 para 'The Troubleshooters', una ficción de la BBC.



'The Vatican' es una proyecto de Paul Attanasio que el creador de House lleva ya varios años desarrollando. Attanasio firma el guión de este capítulo piloto que tendrá una hora de duración y cuya producción comenzará el próximo año.



Dependiendo del resultado del capítulo piloto, Showtime dará luz verde para que The Vatican se convierta en serie de televisión. La ficción explorará las relaciones y rivalidades así como los misterios y milagros detrás de una de las instituciones más crípticas del mundo.



The Vatican va a ser producida por Sony Pictures TV junto a Showtime y Scott Free Productions, la productora que fundó el cineasta en 1995 junto a su hermano Tony Scott ('Amor a quemarropa'). Attanasio, Ridley Scott y David Zucker ('The Good Wife') van a ser los productores ejecutivos.



Ridley Scott ha sido tres veces nominado al Oscar a Mejor director por 'Thelma & Louise', 'Gladiator' y 'Black Hawk derribado'. En su currículum también encontramos títulos tan conocidos como 'American Gangster', 'Blade Runner' y 'Alien'.