Ricky Gervais, el actor y creador de la serie 'The Office', recupera a su personaje, David Brent, en 'Life on the Road', un falso documental que sigue los pasos de este personaje en su andadura para convertirse en un músico de rock.



El documental, que transcurrirá 15 años después de 'The Office', nos muestra la situación actual de David Brent, convertido en un frustrado vendedor que sigue sin renunciar a su sueño de convertirse en un músico de rock.



Para convertir su sueño realidad, David se financiará un tour alrededor del Reino Unido para hacerse famoso. Las cámaras seguirán el recorrido del personaje al que da vida Ricky Gervais, como si de un documental se tratase, en su búsqueda de la fama.



Ricky Gervais comentó en su cuenta de Twitter que "no se trata de una película sobre 'The Office'", sino un documental sobre su personaje. En un comunicado sobre la película, BBC films, que produce este falso documental, señaló que se rodará a lo largo de 2015, pero no concretó ni fecha de estreno ni si este proyecto verá la luz en los cines o directamente en televisión.



'The Office', creada por Greg Daniels, Ricky Gervais y Stephen Merchant, sigue, a lo largo de sus nueve temporadas, la vida profesional de los empleados de una empresa. La serie ha sido galardonada repetidas veces a los premios Emmy, haciéndose con premios como mejor serie, mejor comedia y mejor guión.