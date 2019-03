Richard Hammond, el expresentador de 'Top Gear', hospitalizado tras un accidente de coche

Richard Hammond perdió el control del coche mientras rodaba con un Rimac Concept One (el coche eléctrico con mayor potencia del mundo) y tiene varias fracturas. Aún no se conoce el pronóstico exacto, pero gracias a la rápida intervención de los médicos, el expresentador del programa 'Top Gear' fue evacuado rápidamente al hospital dónde le atendieron las fracturas sufridas.

Impresionante imagen de cómo quedó el coche | Agencias

Desde el hospital, Richard Hammond ha querido enviar un mensaje para tranquilizar a sus fans y agradecer la labor de los médicos.

Su compañero de 'Top Gear', Jeremy Clarkson, se ha mostrado muy preocupado por el accidente y así lo ha demostrado en su cuenta de Twitter: "Ha sido el accidente más grande que he visto, pero increíblemente y afortunadamente Richard se encuentra bien".

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK.