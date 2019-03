El regreso de 'Will & Grace' tendrá dos temporadas en NBC

'Will and Grace' no ha estrenado aún su nueva temporada, tras más de 10 años de su final, y ya cuenta con la renovación por otra entrega, según ha confirmado Robert Greenblatt, presidente de la NBC, en la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión.

Así lo ha confirmado la cadena NBC, que confía en la serie protagonizada por Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullaly y Sean Hayes. También ha anunciado que alargará la novena temporada que estrena el próximo 28 de septiembre, que pasará de doce a dieciséis episodios.