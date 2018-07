Gregg Henry, quien dio vida a Mitchum en la mítica serie de los 90, se encuentra rodando el revival de 'Las Chicas Gilmore' que prepara Netflix.

Durante la grabación de los cuatro nuevos capítulos (de 90 minutos cada uno) que tendrá la serie, Gregg Henry volvió a coincidir con Matt Czuchy, que interpreta a su hijo Logan. Henry no dudó en manifestar su ilusión por ese reencuentro casi diez años después publicando la fotografía en las redes sociales. En la imagen también podmos ver al creador de la serie, Daniel Palladino.

#GilmoreGirls

Great time seeing and working with director Daniel Palladino and Matt Czuchry again. pic.twitter.com/HVWOdOXNEo