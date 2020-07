¿Recuerdas a Craig Feldspar? Así está ahora el dependiente chiflado de 'Malcolm in The Middle'

El actor de Iowa, David Anthony Higgins, dio su salto a la pequeña pantalla en el programa de los 90 'Ellen', en el que interpretaba a Joe Farrell junto a Ellen DeGeneres. No obstante, sin duda el papel con el que se hizo más conocido fue con el del dependiente de los supermercados Lucky Aide en la serie 'Malcolm in The Middle'.

Higgins dio vida en la conocida ficción a Craig Feldspar junto a actores como Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston y Jane Kaczmarek (los padres de Malcolm).

Después de su intervención en estas dos series, terminando la última en 2006, Higgins ha tenido pequeños papeles en algunas películas y por lo último que se le recuerda es por salir en otra sitcom, 'Mike y Molly', que se emitió entre el año 2010 y el 2016.

Actualmente, por lo que hemos podido ver en sus redes sociales, no tiene demasiada actividad y se dedica a compartir fotos de platos de comida que él mismo hace y no publica nada de su vida profesional como actor desde hace tiempo, así que no sabemos si habrá decidido dedicarse a otra cosa o sigue en busca de nuevos papeles.

