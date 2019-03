'Por 13 razones' podría tener segunda temporada pero… ¿Sería Hannah Baker su protagonista?

Esta noticia puede contener spoilers de la serie 'Por 13 razones'. La serie de Netflix 'Por 13 razones' ha causado una gran sensación y revuelo en todo el mundo tras su estreno y muchos son los que se preguntan si la historia continuará con una segunda temporada, y en caso afirmativo si Hannah Baker sería la protagonista de la misma.

Ante estos interrogantes el escrito de la ficción, Brian Yorkey, ha estado hablando con el medio 'The Hollywood Reporter' y esto es lo que ha dicho al respecto: "Solo porque la gente haya escuchado las 13 razones por las que Hannah está muerta, no significa que no pueda tener un papel protagonista en la segunda parte de la serie", explica.

Y añade: "La historia de Hannah Baker aún no ha terminado. Ella es una parte integral de lo que sería la siguiente temporada, y ella sigue siendo el centro de la misma. Uno de los elementos fundamentales de la serie es la relación del pasado y el presente".

Unas declaraciones por las que se intuye que la serie tiene muchas papeletas para continuar. Pero, además, la actriz que interpreta a Hannah, Katherine Langford, también ha hablado sobre su personaje en esta hipotética segunda temporada y dice: "Definitivamente hay más historia que contar, sería genial continuar el diálogo de esta trama. Hay muchos interrogantes al final de la temporada".