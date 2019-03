'Por 13 Razones' desvela imágenes del ciberacoso sufrido por Hannah Baker

La cuenta oficial de Twitter de 'Por 13 razones' ha querido compartir un vídeo en el que se puede ver unas imágenes de conversaciones a través del móvil de Hannah Baker (interpretado por Katherine Langford) con sus compañeros. Hannah se siente acosada tras comenzar a recibir mensajes sin entender el motivo. Todas estas personas que la están acosando a través del móvil terminarían siendo los 13 motivos por los que la joven decide quitarse la vida.

Entre las conversaciones que tiene Hannah, está incluida la de Clay Jensen, el adolescente que se encuentra con la caja de las cintas de cassette grabadas por Hannah para contarles su historia y los trece motivos por los que se suicida.

La serie de Netflix que está en boca de todos intenta contar con tacto una realidad que sufren muchos jóvenes hoy en día a través de la historia de Hanna Baker.

Shannon Purser una de las actrices de 'Stranger Things' ha aconsejado a través de su Twitter, que los jóvenes con depresión no vean esta serie.

I would advise against watching 13 Reasons Why if you currently struggle with suicidal thoughts or self harm/have undergone sexual assault.