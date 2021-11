Jemima Khan era una de las mejores amigas de Lady Di durante los años 90. En aquel entonces era periodista y se casó con el político pakistaní Imran Khan en 1995. Jemima también es guionista y productora, y fundó la empresa de contenidos Instinct Productions.

Además de ser buenas amigas, un pasado interés amoroso de Diana, el cirujano Hasnat Khan, es el primo del exmarido de Jemima, Imran. Por ello, Diana viajó a Pakistán en múltiples ocasiones a lo largo de la década y así pudo pasar tiempo con la familia Khan.

En una declaración al Sunday Times Jemima ha contado que el escritor de 'The Crown', Peter Morgan, se puso en contacto con ella en 2019 para ayudarle a escribir la temporada 5 de la ficción: "Trabajamos juntos en el esquema y los guiones desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021". Al conocer muy bien a su amiga Diana, Khan era una buena candidata para ayudar con el guion, donde Lady Di está en el centro de la trama por la época que aborda.

Tal y como cuenta un portavoz de la serie a los medios británicos, Jemima nunca ha sido realmente contratada como escritora: "Ella ha formado parte de una amplia red de fuentes bien informadas y variadas que han proporcionado una amplia información de fondo a nuestros escritores y al equipo de investigación".

Pero ahora Khan ha reculado y ha revelado que se ha alejado de la serie por la forma en que se ha tratado la historia de Diana: "Cuando no se cumplió nuestro acuerdo de co-escritura, y cuando me di cuenta de que esta historia en particular no iba a ser contada tan respetuosamente o compasivamente como había esperado, pedí que todas mis contribuciones fueran eliminadas de la serie y rechacé que se me diera crédito", dice en un comunicado.

¿Qué se sabe de la temporada 5 de 'The Crown'?

Netflix ya había anunciado que la exitosa ficción terminará en la quinta temporada, tal y como ha confirmado su showrunner. Esta última parte contará la historia de la familia real con un gran enfoque en la relación entre el príncipe Carlos y la princesa Diana durante la década de los 90 hasta el 1997 cuando fallece Lady Di.

Aunque no se sabe mucho sobre qué eventos en particular tendrán lugar durante la serie, hemos podido observar algunas imágenes del rodaje que nos han dejado muy intrigados. La actriz que dará vida a Diana en esta última parte, Elizabeth Debicki, ha sido fotografiada con el vestuario y maquillaje característico de Lady Di durante uno de los rodajes. En las fotos la actriz lleva un mítico vestido negro a juego con un collar de perlas; un look que muchos sabrían reconocer.

No hay fecha de estreno oficial pero la intérprete de la reina Isabel II de esta temporada, Imelda Staunton, ha confirmado que se espera que su estreno esté cerca de noviembre de 2022.

