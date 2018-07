La razón por la que Dakota Fanning se desmayó el primer día del thriller 'The Alienist'

Dakota Fanning deslumbró al mundo siendo tan solo una niña y desde entonces no ha dejado de trabajar. La actriz que acaba de estrenar 'Ocean's 8', ha admitido a la revista W lo duro que le ha resultado volver a hacer televisión, sobre todo por el corsé, que le costó un desmayo en la primera prueba de vestuario. Hace más de diez años participó en 'Taken', una mini-serie de Steven Spielberg, pero, desde entonces, no ha vuelto a verse involucrada en ninguna serie. Ahora, con 'El Alienista' estrenada, ha aprovechado para hablar de su experiencia.

"Rodamos durante casi siete meses en Budapest y terminó convirtiéndose en mi hogar. Cuando tuve que volver, lloré compulsivamente. Tenía que dejar mi vida allí", confesó. La serie de TNT quiso recrear un Nueva York muy distinto al que vemos hoy en día y trasladó la grabación a la ciudad húngara. Consciente de que su presupuesto no era suficiente para crear una imagen 100% realista, supo darle un toque ilusorio y asfixiante. Pero no fue lo único angustioso de la ficción.

También lo fue acostumbrarse al vestuario y es que, al ponerse el corsé durante su primera prueba, se desmayó: "Acababa de bajar del avión. Estaba hinchada y con jet-lag y en cuanto me lo pusieron, dije: 'me voy al suelo', y tuve que sentarme", añadió. "El corsé modifica tu cuerpo. Afecta a todo lo que haces: respirar, caminar, sentarte, estar de pie y por supuesto que comer". Aun con eso, Fanning acabó adaptándose.