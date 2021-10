El radical cambio de vida del jugador 001 de 'El juego del calamar', O Yeong-su, tras el estreno de la serie

'El juego del calamar' nos fue presentando poco a poco a sus personajes y está claro que uno de los más misteriosos fue el jugador 001, interpretado por O Yeong-su. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de 'El juego del calamar', por lo que si no la has visto todavía ya sabes que hacer.

A pesar de su tragedia inicial, poco a poco descubrimos la verdadera identidad de 001, quien resultó ser quien organizaba estos juegos tan macabros. Eso sí, la parte del tumor era totalmente cierta. Sin lugar a dudas su primera muerte nos dejó a todos congelados dada su primera identidad, pero su final más adelante nos dejó de lo más satisfechos. Lo que está claro es que tras su actuación se ha ganado una fama descomunal.

De hecho el actor ha explicado cómo ha cambiado su vida desde que apareció en 'El juego del calamar': "Me hace sentir que estoy flotando. Me hace pensar, 'Necesito calmarme, ordenar mis pensamientos y contenerme ahora mismo", empieza contando en un episodio de How Do You Play?

Y continúa: "Mucha gente me ha estado contactando últimamente y como no tengo un agente para que me ayude en este tipo de situaciones, es muy difícil para mí poder manejar la cantidad de llamadas y mensajes que me están llegando. Así que mi hija me ha estado ayudando".

"Las cosas han cambiado bastante. Incluso cuando salgo a tomar un café a algo parecido, tengo que tener cuidado con mi aspecto. Eso me ha hecho pensar, 'Ser famoso también es duro'", sigue explicando.

Más adelante el actor hace una reflexión sobre la fama: "Nuestra sociedad hay veces que tan solo reconoce a quien está en lo más alto, como si el resto no importase. Hacen como si solo existiese la primera posición, haciendo que el segundo puesto no tenga ningún valor" .

O Yeong-su sigue diciendo: "Pero, a pesar de que el que ha quedado segundo ha perdido contra el primero, este le ha ganado al que ha quedado tercero. Así que en realidad todo el mundo ha ganado. Por eso pienso que un ganador de verdad es alguien que trabaja duro para lograr las cosas y que intenta llegar a un estado superior. Creo que así es como es una persona ganadora".

A esto añade: "No tengo grandes ambiciones. Grandes o pequeñas, he recibido un montón a lo largo de mi vida. Ahora, quiero dejar atrás todas esas cosas que he recibido. Para simplificarlo, digamos que vas a una montaña y ves una flor. Cuando eres joven, coges esa flor y te la quedas".

"Pero cuando llegas a mi edad y la dejas allí exactamente como estaba y vuelves para verla otro día. Es lo mismo en la vida. Dejar las cosas exactamente como están no es fácil", termina contando.

Seguro que te interesa:

Gi-hun, el protagonista de 'El juego del calamar', habla sobre su posible regreso en la segunda temporada