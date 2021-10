Quién es quién en 'La casa del dragón': Todos los personajes del spin-off de 'Juego de Tronos', explicados

'Juego de Tronos' terminó tras 8 temporadas en las que nos enamoramos de muchos de sus personajes y vimos cómo volvía la paz a Poniente. Desde que acabase la serie muchos de los fans de las novelas de George R.R. Martin han deseado continuar con las aventuras del universo del escritor y por fin tenemos las primeras imágenes de 'La casa del dragón', el primer spin-off de 'Juego de Tronos' en forma de precuela.

'La casa del dragón' se ambientará 200 años antes de los sucesos que tuvieron lugar en 'Juego de Tronos' y la historia se centrará en el auge de la familia Targaryen y su posterior reinado en Poniente. Además, los fans podrán disfrutar de una de las mayores guerras de Poniente, que es la mencionada en 'Danza de Dragones'.

Ahora que se ha lanzado el primer tráiler, ya podemos echar un vistazo a los personajes que se encargarán de dar vida a la familia Targaryen. Repasamos el rol que tendrá cada uno en 'La casa del dragón'.

Paddy Considine será Viserys Targaryen

Viserys Targaryen es uno de los nombres más conocidos en la historia de Poniente ya que es considerado como uno de los mejores reyes de la historia del reino. Paddy Considine será el encargado de interpretarle en la serie y es conocido por aparecer en algunas películas como 'Submarine' o en la serie 'Peaky Blinders'.

Paddy dará vida al gran rey Targaryen, quien fue elegido por el Gran Consejo, algo que se introdujo en el final de la serie cuando se eligió a Brand como nuevo rey de Poniente. Este será el padre del resto de la familia Targaryen que aparecerá en la serie.

Emma D'Arcy interpretará a Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen es la hija de Viserys I Targaryen, quien fue nombrada de manera oficial como heredera al trono después del triste fallecimiento de su primogénito y lleva años preparándose para suceder a su padre en el trono. Emma D'Arcy será la actriz que se encargará de dar vida a la sucesora al trono del rey Viserys y se ya ha estado en otras series como 'Truth Seekers' o 'Wanderlust'.

Este personaje es vital en la guerra civil de 'Danza de Dragones' ya que, después de casarse con Laenor Velaryon y tener tres hijos con él, la muerte de su marido hizo que Rhaenyra se casase con su tío Daemon Targaryen. Y siguiendo la muerte de su padre Viserys, tanto Daemon como Aegon reclamaron el trono de hierro. Esto supuso el comienzo de la guerra civil que dividió a Poniente en los verdes y los negros y finalmente vimos a Rhaenyra coronada como reina.

Olivia Cooke será Alicent Hightower

Olivia Cooke será la encargada de dar vida a Alicent Hightower, que es la segunda esposa del rey Viserys. La actriz es conocida por sus papeles en algunas películas como 'Ready Player One' o en la serie 'Modern Love'.

Alice fue una de las grandes constantes durante el reinado de Viserys en Desembarco del Rey. Además, tanto ella como Rhaenyra mantendrán una rivalidad feroz durante la serie debido a que ambas tienen los ojos puestos en reinar Poniente.

Olivia Cooke en la premiere de 'Ready Player One' | Gtres

Matt Smith se encargará de interpretar a Daemon Targaryen

El príncipe Daemon Targaryen, quien es el hermano pequeño de Viserys, será interpretado por Matt Smith, conocido por aparecer en otros grandes éxitos como 'The Crown' o en 'Doctor Who'. Daemon es uno de los grandes guerreros de su generación, pero tiene una relación algo complicada con su hermano, el rey Viserys.

Durante un tiempo él mismo se autoproclama Rey de los Peldaños de Piedra y del Mar Angosto hasta que Daemon renuncia a esto para reunirse con su hermano y tomar un lugar en el Consejo. Pero uno de los capítulos más controvertidos del hermano de Viserys es descubrir que él mismo le arrebató la virginidad a la hija de su hermano mayor, algo que terminó por exiliarle, aunque finalmente logró ganarse el favor de Viserys y regresar a casa. Una vez muere su hermano, Daemon declara a Rhaenyra como reina, siendo este evento muy cercano al estallido de la guerra civil que azotó Poniente.

Matt Smith, de 'The Crown', en los Globos de Oro | Gtres

Rhys Ifans será Otto Hightower

Es el padre de Alicent Hightower y uno de los personajes clave ya que Otto Hightower es la mano del rey durante el reinado de Viserys. El encargado de darle vida en 'La casa del dragón' será Rhys Ifans, más conocido por sus apariciones en 'Harry Potter' o 'Notting Hill'.

Otto es un personaje que trata de utilizar su poder como mano del rey para lograr beneficio propio, lo que terminó por hacerle perder este privilegio ya que insistía mucho en que el hijo de Alicent debía reinar en lugar de Rhaenyra.

Olivia Cooke y Rhys Ifans como Alicent y Otto Hightower | HBO

Steve Toussaint será Corlys Velaryon

El líder de la casa Velaryon, Corlys Velaryon, será interpretado por Steve Toussaint, quien ya ha participado en algunas películas como 'Prince of Persia: The Sands of Time' o 'Shooting Dogs'. A pesar de convertirse en una leyenda debido a sus grandes viajes por mar, sus ambiciones en tierra también existían, siendo una de estas casarse con Rhaenys.

Corlys será la mano de la reina durante la guerra 'The Dance of the Dragons', pero este terminará por traicionarla por Aegon II.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, "La Serpiente de Mar" | HBO

Eve Best será Rhaenys Velaryon

Rhaenys Velaryon, o más bien La Reina que nunca fue, será interpretada por Eve Best la actriz más conocida por su papel en 'Nurse Jackie'. Rhaenys debía ser la elegida para continuar con el legado de su padre, Aemon, al frente del trono de hierro. Ella tendrá un papel importante durante la guerra sirviendo al bando de los negros.

Sonoya Mizuno tendrá el papel de Mysaria

Mysaria es la maestra de los susurradores para Daemon, a quien llevará todo tipo de información que llega desde cualquier rincón del reino. Sonoya Mizuno será la encargada de dar vida a este personaje y es más conocida por otras películas como 'Devs' o la serie 'Maniac'.

Fabien Frankel será Criston Cole

Criston Cole es uno de los mejores guerreros de todo Poniente e incluso llegará a ser el Comandante de la guardia de Visery incluso llegando a derrotar a Daemon en algún torneo. Fabien Frnakel será el actor encargado de darle vida y se le conoce más por sus papeles en 'Last Christmas' o 'The Serpent'.

Seguro que te interesa:

Kit Harington rompe su silencio sobre los problemas mentales que sufre desde 'Juego de Tronos'