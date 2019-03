¿Con qué sorprenderá 'American Horror Story' la próxima temporada?

Poco se sabe de la tercera temporada de 'American Horror Story'. ¿Con qué sorprenderá la serie de Ryan Murphy a sus seguidores? Salvo la confirmación de varios actores que ya han aparecido en anteriores entregas y el título de la nueva temporada, 'Coven', la serie de FX tiene en ascuas a los miles de espectadores que han visto sus dos primeras temporadas.



Sarah Paulson ha concedido una entrevista al portal The Hollywood Reporter, durante la cual ha explicado que su personaje en la nueva temporada es muy distinto a Lana Winters, la periodista a la que encarnó en la segunda tanda de capítulos aunque mantendrá algunas de sus cualidades. "Va a ser diferente, y esta vez mi relación con Jessica Lange va a ser muy distinta", ha revelado.



Paulson, que acaba de ganar el premio a mejor actriz secundaria de los Critics' Choice Television Awards por su papel en 'American Horror Story: Asylum', ha explicado que le encanta trabajar en la ficción porque puede dar vida a diferentes personajes cada año. "Tener la oportunidad de mostrar diferentes capacidades es un verdadero regalo", ha añadido.



La actriz también ha revelado que no conocía muchos de los detalles de su personaje cuando fichó por la segunda temporada de 'American Horror Story', porque sólo había leído los primeros cuatro guiones.



Aunque 'American Horror Story' no pudo alzarse la noche del pasado domingo con el premio a mejor miniserie de televisión, desde su estreno en 2011 ha recibido otros muchos galardones, entre los que destacan dos Emmys y un Globo de Oro a mejor actriz para Jessica Lange.



'American Horror Story' regresará a la pequeña pantalla el próximo mes de octubre con su tercera temporada, que llevará por título 'Coven'. En España hemos podido ver la ficción de la mano de Fox.