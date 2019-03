¿Qué series renovarán y cuáles se cancelarán en los upfronts de mayo?

Upfronts NBC: 14 de mayo

Es, de las cuatro grandes networks, a la que peor le van las cosas y la que renueva series con datos que para otra cadena supondría cancelación segura. De todo su catálogo de estrenos sólo 'SMASH' y 'Grimm' (programada en viernes) han conseguido renovación oficial, aunque ninguna registre grandes datos. Con mucha probabilidad renovarán sus comedias de los jueves, que son las que le otorgan prestigio y críticas positivas a la siempre cabizbaja NBC.



Renovadas oficialmente: 'Grimm' y 'Smash'

Renovación asegurada: 'The Office'

Renovación probable: '30 Rock', 'Community', 'Law & Order: SVU', 'Parenthood', 'Parks & Recreation' y 'Whitney'

En el aire: 'Up all night'

Cancelación probable: 'Awake', 'Bent' y 'Harry's Law', 'Are you there, Chelsea?'

Canceladas: 'Best Friends Forever', 'The Firm', 'Free Agents', 'Prime Suspect' y 'The Playboy Club'



Upfronts FOX: 14 de mayo

A FOX no le ha ido muy bien este año en cuanto a estrenos. Más allá de los excelentes datos, aunque a la baja, de ‘American Idol’, la network se ha apoyado en su noche dominical (con cuatro series de animación) y en ‘Glee’. En cuanto a estrenos, sólo le ha funcionado ‘New Girl’ también con datos en curva descendente.



Renovadas oficialmente: 'American Dad', 'Bones', 'The Cleveland Show', 'Family Guy', 'Fringe', 'Glee', 'New Girl', 'Raising Hope', 'The Simpsons'

En el aire: 'Touch', 'Napoleon Dynamite' y 'Bob's Burgers'

Cancelación probable: 'The Finder' y 'Alcatraz'

Canceladas: 'I Hate My Teenage Daughter', 'Breaking In', 'Allen Gregory' y 'Terra Nova'



Upfronts ABC: 15 de mayo

A la cadena propiedad de Disney no le ha ido mal en estrenos: ‘Once Upon a Time’ se puede considerar un éxito en la competitiva noche del domingo y sus nuevas comedias ‘Suborgatory’ y ‘Apartament 23’, con datos modestos, resisten bien el envite de la competencia. Aún así, cuatro series canceladas a las que previsiblemente se unirán otras cuatro son muchas.



Renovación asegurada: 'Grey's Anatomy', 'Modern Family', 'Once Upon A Time' ,'The Middle'

Renovación probable: 'Castle', 'Don't Trust The B---- in Apartment 23', 'Happy Endings', 'Last Man Standing', 'Private Practice', 'Revenge' y 'Suburgatory'

En el aire: 'CGB' y 'Scandal'

Cancelación probable: 'Body of Proof', 'The River', 'Missing' y 'Cougar Town'

Canceladas: 'Charlie's Angels', 'Man Up', 'Pan Am' y 'Work It'



Upfronts CBS: 16 de mayo

Sobra decir más con la impresionante lista de renovaciones de la cadena hasta la fecha. Basa la mitad de su programación en sitcoms multicámara y la otra mitad en procedimentales. Y prácticamente todas lideran su franja horaria. Aún así sigue siendo una network que aglutina a una buena parte del público mayor de 49 años aunque también hace lo propio con la audiencia comprendida entre 18 a 49. CBS arrasa.



Renovadas oficialmente: '2 Broke Girls', 'The Big Bang Theory', 'Blue Bloods', 'Criminal Minds', 'CSI', 'The Good Wife', 'Hawaii Five-0', 'How I Met Your Mother', 'The Mentalist', 'Mike & Molly', 'NCIS', 'NCIS: Los Angeles¡' y 'Person Of Interest'

Renovación probable: 'Dos Hombres y Medio' (estaría renovada si no fuese por las negociaciones del contrato de Ashton Kutcher)

En el aire: 'CSI: Miami', 'CSI: NY', 'Rob', 'Rules of Engagement'

Cancelación probable: 'A Gifted Man', 'NYC 22' y 'Unforgettable'

Canceladas: 'How to be a gentleman'



Upfronts The CW: 17 de mayo

La network para adolescentes sigue perdiendo audiencia año tras año. Sólo ‘Crónicas Vampíricas’ tiene una audiencia aceptable y también ha perdido apoyo durante su actual tercera temporada. Además, este año se despide de la programación ‘One Tree Hill’ (temporada final), una de sus series más emblemáticas.



Renovadas: 'Crónicas Vampíricas', 'Supernatural' y '90210'

En el aire: 'Gossip Girl', 'Hart Of Dixie', 'Nikita' y 'The Secret Circle'

Cancelación probable: 'The L.A. Complex' y 'Ringer'