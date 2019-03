La última edición de los Globos de Oro tenía un claro ganador: 'Breaking Bad'. Este año, con el final de la serie de AMC, la categoría de mejor serie dramática en la 72ª edición de los Globos de Oro llega con novedades. ¿Qué serie sucederá en el trono a 'Breaking Bad'?



Una de las que mejor se posicionan es 'Juego de Tronos'. Nominada por segunda vez en la categoría de mejor drama (la primera nominación fue en 2012), la superproducción de HBO podría recoger su primer Globo de Oro a la mejor ficción, tras arrasar en audiencias y convertirse en la serie más descargada on line.



Repiten un año más 'Downton Abbey', 'House of Cards' y 'The Good Wife'. La ficción británica continúa "colándose" entre las producciones estadounidenses, primero como miniserie (en 2012, categoría en la que ganó) y ya cuenta con tres nominaciones en la categoría estrella. Maggie Smith recibió en 2013 el Globo de Oro a la mejor actirz secundaria en miniserie por su papel de condesa viuda.



La nominación de 'House of Cards' es ya todo un éxito, aun sin recoger un galardón, porque significa el reconocimiento de la industria de las nuevas formas de hacer televisión. Lleva dos temporadas y cuenta con dos nominaciones a mejor drama. Robin Wright subió a recoger el Globo de Oro a mejor actriz por su papel en la serie de Netflix en la última edición de los premios.



'The Good Wife' es una de las ficciones que mejor se posicionan para alzarse con el Globo de Oro al mejor drama. Uno de los "piropos" que la crítica dice de la serie de CBS es que "parece de cable". Tercera nominación en esta categoría, su protagonista Julianna Margulies ya tiene un globo en su haber por su interpretación de Alicia Florrick.



La novedad en esta categoría viene de la mano de 'The affair'. Protagonizada por Dominic West y Ruth Wilson, con su primera temporada la serie de Showtime cuenta con tres nominaciones a los Globos de Oro (mejor serie, actor y actriz protagonistas) y también en los premios Satellite Awards y Writers Guild of America.