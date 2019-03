Las protagonistas de 'Orange is the New Black', 'simpsonizadas'

Parece que está de moda convertirse en miembro del casting de 'Los Simpson', por lo que cada vez son más los famosos o personajes televisivos que no quieren desaprovechar la oportunidad de tener su versión 'simpsonizada' y aparecer en la serie más longeva de la pequeña pantalla.



En esta ocasión, los protagonistas de 'Orange is the new black' han decidido viajar a Sprienfield para convertirse en un personaje similar a la familia animada más popular de la televisión. Así, personajes como Suzanne 'Crazy Eyes' Warren, Alex Vause, Sophia Burset, Carrie 'Big Boo', George 'Pornstache' o Poussey Washington ya puden presumir de contar con su particular caricatura de los Simpson.



Adríen Noterdaem es el creador de 'Simpsonized', una web donde el propio dibujante va subiendo diferentes personajes, reales o de series de televisión, con el look de 'Los Simpsons'. Por tanto, no es la primera vez que el artista convierte a protagonistas de otras series en protagonistas de la familia Simpson con sus particulares dibujos, como ya lo hizo antes con otras series como 'Juego de Tronos', 'Breaking Bad' o 'The Walking Dead'.