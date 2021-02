El príncipe Harry responde a la gran pregunta de 'The Crown': ¿Qué actor quiere que le interprete en la serie?

El príncipe Harry ha sido el último invitado en el 'The Late Late Show with James Corden', cuyo programa ha sido emitido este jueves. Durante la entrevista, Harry no ha tenido problema en hablar sobre lo que le parece 'The Crown', serie de Netflix en la que se está haciendo un recorrido de la vida de su abuela, la reina Isabel II de Inglaterra.

"Es que no pretender ser un informativo. Es ficción, por lo que sólo está vagamente basada en la realidad", dando a entender que, al contrario que su padre Carlos de Inglaterra u otros miembros de la familia, no está en contra de la serie.

"Lo que sí ofrece es una idea aproximada sobre el estilo de vida y la presión de poner el deber por encima de la familia y todo lo demás", ha insistido.

El joven aristócrata, casado con Meghan Markle, llega a decir que para él es más cómodo ver 'The Crown' que leer algunas de las noticias que lanzaba la prensa de los tabloides sobre él o su familia. "'The Crown' es obviamente ficción".

En un punto de la conversación, James Corden le hace a Harry la pregunta del millón: ¿qué actor le gustaría que le interpretase en su versión adulta en 'The Crown'. Sin dudarlo, él responde que Damian Lewis, el protagonista de 'Homeland', y como no podía ser de otra manera, pelirrojo de pro como él.

