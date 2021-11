Primera imagen oficial del spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre' con el nuevo reparto al completo

Las puertas del bar MacLaren's cerraban sus puertas de manera definitiva en 2014 y desde que terminase 'Cómo conocí a vuestra madre' los rumores sobre un spin-off de la serie no cesaron. Todos apuntaban a que esta vez viviríamos una aventura llamada 'How I Met Your Father'.

Pero este proyecto ha sufrido muchos problemas desde que empezase su desarrollo. Por suerte 'Cómo conocí a vuestro padre' se topó con Hilary Duff, la actriz de 'Lizzie Maguire'. Y desde que ella apareció el proyecto ha logrado la estabilidad que necesitaba.

Ahora, después de un tiempo conociendo poco a poco a los nuevos actores que nos devolverán a las noches más locas de Nueva York, por fin tenemos una primera foto de la serie. En esta imagen podemos ver al reparto que acompañará a Hilary Duff en su odisea amorosa por las calles de Manhattan.

En la imagen compartida por Variety podemos ver a Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Hilary Dudd, Tien Tran y Suraj Sharma. Aunque la foto tiene trampa, ya que aunque la serie nos devolverá a las calles de Nueva York, la serie en realidad se ha rodado en un estudio en Los Ángeles.

Todo lo que sabemos de 'Cómo conocí a vuestro padre'

El spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre' ha causado gran expectación y cada vez se van conociendo nuevos detalles sobre la serie. El reparto cuenta con grandes incorporaciones, siendo Kim Cattrall una de las grandes novedades.

La actriz de 'Sexo en Nueva York' se encargará de ser la voz de Sophie en el futuro, contando a sus hijos cómo encontró el amor. Además, el reparto contará con otro gran actor, siendo este Josh Peck, el mítico Josh de la serie 'Drake y Josh'.

Otra de las grandes noticias para los fans de la serie original es que el spin-off estará conectado con los personajes de 'Cómo conocí a vuestra madre' y podría ser que viésemos a Ted, Barney, Robin, Marshall o Lily en algún episodio.

Eso sí, por el momento la serie no cuenta con una fecha de estreno oficial y tan solo han firmado para desarrollar una primera temporada de 10 capítulos.

