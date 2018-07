Primera imagen de Negan, el nuevo villano de 'The Walking Dead'

Hace ya seis temporadas que los protagonistas de 'The Walking Dead' comenzaron a capear la oleada de caminantes que no dejan de amenzar la poca tranquilidad de sus vidas.

Negan es la sopresa que AMC ha querido guardarse para el final de la temporada. Todavía no ha aparecido en ningún capítulo, pero conforme avanza la sexta temporada podemos hacernos una idea de la fuerza que tendrá este personaje, que sin duda hará tambalear los cimientos de 'The Walking Dead'.



Negan será interpretado por Jeffrey Dean Morgan y es uno de los platos fuertes de la nueva temporada. En el tráiler apenas aparece unos segundos, pero acapara toda nuestra atención. No es para menos, ya que parece que este personaje ha llegado para quedarse. Una nueva incorporación para una serie que no puede permitirse disminuir la intensidad a la que nos tiene acostumbrados.