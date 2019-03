Primera imagen de Jorge García en 'Once Upon a Time'

En la segunda temporada de 'Once Upon a Time', Storybrooke está recibiendo muchos más habitantes. Ya conocimos a Mulán y supimos que Bella se mudaba definitivamente al pueblo. Ahora es el turno del gigante de "Jack y las habichuelas mágicas": el portal TV Guide ha publicado la primera imagen de Jorge García como el Gigante en la serie de la cadena ABC.



Con este papel, que supone su vuelta a la televisión tras la cancelación de 'Alcatraz' (Fox), García se reunirá con una compañera de reparto de la serie de JJ Abrams: Emilie de Ravin, que interpreta a Bella. Su aparición será en el sexto capítulo de la nueva temporada de 'Once Upon a Time', titulado "Tallahassee".



Y puede que también comparta serie con otros ex-'losties': Naveen Andrews (Sayid en 'Perdidos') es candidato para interpretar a Jafar y Rebecca Mader (Charlotte) podría ser la serenita Ariel por sus llamativos rasgos pelirrojos.



La serie fantástica de ABC estrenó su segunda temporada el pasado 30 de septiembre con gran éxito de audiencia: 11 millones de espectadores (3.8/10 en demográficos).