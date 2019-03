Primer 'teaser' de la serie alienígena 'Star Trek'

"Nuevas tripulaciones", "nuevos villanos", "nuevos héroes" y "nuevos mundos". Así de contundente comienza el primer adelanto que ha lanzado CBS de la serie de 'Star Treck'. Son pocos los detalles que conocemos de su estreno, pero está claro que la franquicia alienígena vuelve a sus raíces en la pequeña pantalla y todo indica de que será bastante fiel a la saga.

Además, el productor Brian Steinberg ha hecho público el que será el logo definitivo de la serie en Twitter.

Antes del estreno de la serie, en junio de este año, llega a los cines la nueva película 'Star Trek: Más Allá', coincidiendo con el 50 aniversario de la serie original.

.@CBS offers sneak peek of new Star Trek series for CBS All Access in 2017 pic.twitter.com/oanqzKccpV