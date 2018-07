Las pretensiones televisivas de la hermanastra de Meghan Markle

La familia de Megan Markle sigue dando que hablar y no para bien precisamente. En concreto, Samantha Grant, hermanastra de la Duquesa de Sussex, podría ser una de las concursantes de la edición vip de ‘Celebrity Big Brother’, tal y como aseguran los medios ingleses.

No es la primera vez que la familia de Markle da de qué hablar en los medios de comunicación. Samantha ya protagonizó otro escándalo, al llamar a su hermanastra “Duquesa de la tontería” en las redes sociales, ante su desaprobación del matrimonio con el Príncipe Harry. Ahora, Samantha volvería a desatar la la polémica con su participación en el GH Vip británico. Ante la pregunta de si participará realmente en el reality show, Samantha respondió que “la vida se trata de sacar provecho. Aprovechas las oportunidades a medida que surgen. No tiene nade de malo querer vivir”. Por otro lado, la hermana de la Princesa, aclaró que si llegase a participar, “el propósito no sería discutir sobre Meghan Markle”.

Samantha Grant, hermana de Meghan Markle | redes sociales

Por el momento, los responsables del programa prefieren mantener el misterio. El programa está previsto para que comience a finales de la semana que viene.