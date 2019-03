Una ex presentadora gana un juicio a la BBC que la discriminó por su edad

La ex presentadora de la BBC, Miriam O'Reilly, gana un pleito contra la cadena por discriminación debido a su edad y al trato injusto recibido. La periodista, de 53 años, argumentó que el canal público decidió en 2009 no contar más con ella en el programa sobre vida silvestre 'Countryfile' cuando la BBC trasladó ese espacio al 'prime time' del domingo.



O'Reilly llevó el caso ante un tribunal laboral en busca de una compensación por lo que consideró una discriminación por parte de la BBC en base a su edad avanzada y al hecho de ser mujer, aunque finalmente el tribunal no consideró que el canal sostuviera una actitud sexista.



Asimismo, la presentadora declaró que el fallo del tribunal tenía "implicaciones para todos los presentadores, no sólo de la BBC" puesto que, además de O'Reilly, también perdieron su trabajo Juliet Morris, de 45 años, y Michaela Strachan, de 42, justo antes del cambio de horario del programa. El espacio sólo conservó al periodista John Craven, de 30 años, que pasó a ser presentado por Julia Bradbury, de 38 años, y Matt Baker, de 30.



La presentadora, que dijo haber atravesado "14 meses increíblemente estresantes", explicó que demandó al canal por considerar que era "lo correcto" y porque no podría haber vivido consigo misma si simplemente se hubiera marchado.



"No es exagerado decir que esa noticia me destrozó. Que me retiren del programa por, según creo, mi edad y por ser mujer es algo que afectó a mi confianza", precisó la periodista. Miriam O'Reilly recordó que en el momento de los despidos, la BBC no le dio ninguna explicación y que el canal se limitó a decir que el programa iba a ser 'renovado'.



En lo que respecta al fallo, la periodista afirmó estar "muy satisfecha de que los jueces me hayan dado la razón". Por su parte, la cadena indicó que aceptaba el fallo de dicho tribunal.