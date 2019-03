Preparan una serie sobre la secta sexual a la que pertenecía Allison Mack

Según informa The Hollywood Reporter, la productora Annapurna Television junto a la actriz Shannon Woodward ('Westworld') se han puesto a trabajar en una serie que adapte la verdadera historia de secta llamada NXIVM, liderada por Keith Raniere.

Hace unos días saltó la noticia de que la actriz Allison Mack, conocida por su papel en la serie 'Smallville', fue detenida junto a otros miembros de la organización acusados de traficar sexualmente con mujeres, a las que se les chantajeaba e incluso les obligaban a hacer trabajos forzados. Mack salió de prisión tras pagar una fianza de cinco millones de dólares.

La productora ha conseguido los derechos de un artículo llamado "Inside a Secretive Group Where Women are Branded", escrito por el reportero Barry Meier y publicado por New York Times en 2017. En este reportaje, Meier habla con varios antiguos miembros de NXIVM para que narren sus experiencias en esta secta, cómo se marcaba a las mujeres con las iniciales de Keith Raniere y como este consigue su poder.