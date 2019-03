La actriz de 'Smallville' Allison Mack, acusada de reclutar esclavas sexuales, libre bajo fianza

Un juez de la corte federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, accedió este martes a imponer una fianza a la actriz de la serie 'Smallville', Allison Mack, acusada de reclutar mujeres para ser esclavas sexuales en la secta Nxivm.

A la actriz se le impuso una fianza de 5 millones de dólares, debe usar una pulsera electrónica y estará en libertad bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres en California, según la prensa local.

Mack fue arrestada el pasado viernes, acusada de tráfico sexual y de conspirar para obligar a personas a realizar trabajos forzados como parte de su presunta implicación en la secta Nxivm, creada y liderada por Keith Raniere, cargos de los que se declaró no culpable. De acuerdo con la acusación, la actriz, de 35 años, "reclutó a mujeres" para que se unieran a un supuesto grupo de tutoría femenino, entre ellas dos denunciantes no identificadas, que realizaron actos sexuales con Raniere.

También se la identifica en materiales disponibles al público como la cocreadora de un programa llamado 'The Source' ('La fuente'), que reclutaba a actores. Como parte de las condiciones para su libertad bajo fianza, el juez Viktor Pohorelsky ordenó a la actriz no tener contacto con ninguno de los miembros del grupo, entre ellos la heredera de la destilería Seagram, que fue conocida por su participación en competiciones ecuestres, Clara Bronfman, informa el diario 'The New York Post'.

Allison Mack tampoco podrá contactar con la actriz Nicki Clyne, de 35 años, de la serie de ciencia ficción 'Battlestar Galactica', e India Oxenberg (26), hija de la también actriz Catherine Oxenberg y nieta de la princesa Elizabeth de Yugoslavia.

Según la prensa local, Mack estaría en conversaciones con la fiscalía federal para lograr un acuerdo y testificar en contra de Raniere. También ha salido a la luz que Mack trató de reclutar a la actriz Emma Watson para que fuera parte del grupo al que se refirió como "increíble movimiento de mujeres" del cual quería conversar con ella. Raniere fue acusado de los mismos cargos que la actriz tras ser arrestado el 27 de marzo en una lujosa villa de México y extraditado a Nueva York, donde permanece preso en una cárcel federal sin derecho a fianza.