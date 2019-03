El preocupante motivo por el que Sophie Turner tuvo que recurrir a una peluca en 'Juego de Tronos'

Sophie Turner, Sansa Stark en 'Juego de Tronos', ha sufrido algunas consecuencias capilares al igual que su compañera de rodaje Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la serie.

Recordemos que Sophie Turner es rubia natural, y no pelirroja como la vemos en la serie de HBO. Tal y como ha confesado en una entrevista a la revista Glamour, la joven actriz ha tenido que recurrir a una peluca en las últimas temporadas de 'Juego de Tronos', y esta es la razón:

"Hace unos años traté de volver al rubio y eso me destrozó el pelo hasta el punto de que tuve que usar una peluca para 'Juego de Tronos'. No me hubieran dejado teñirlo de rojo de nuevo, porque se me habría caído el pelo".

Como algunos fans han puntualizado y más tarde ha aclarado la actriz, no fue el hecho de teñirlo de rojo para 'Juego de Tronos' lo que le daño el pelo, sino una decoloración posterior para una película.