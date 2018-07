'Preacher' presenta a un nuevo personaje

Arseface (traducido como Caraculo en los cómics) protagoniza el nuevo cartel de la serie 'Preacher'. AMC continúa con la promoción de su nueva ficción, que llegará el próximo 22 de mayo.



Eugene, o Arseface, está interpretado por Ian Colletti. La adaptación del cómic de Garth Ennis y Steve Dillon protagonizada por Dominic Cooper ('Need for speed') cuenta la historia de Jesse Custer, un controvertido pastor de una pequeña ciudad de Texas habitada por misteriosas entidades que se han escapado del cielo y que le permitirán desarrollar un poder poco convencional.



Jesse, su ex novia Tulip (Ruth Negga) y un vampiro irlandés de nombre de Cassidy (Joe Gilgun) se embarcarán en una aventura para, literalmente, encontrar a Dios. El final de la promo explica muy bien lo que pensaron todos los que apostaron por esta adaptación y la acabaron dejando de lado.