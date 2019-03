Posible spoiler de 'The Walking Dead' en las redes sociales

La séptima temporada de 'The Walking dead' finalizó hace muy poquito y alguno de sus protagonistas ha comenzado el rodaje de la octava, dando pistas sobre la nueva temporada en sus redes sociales.

Daniel Newman, el actor que interpreta a uno de los residentes de El Reino, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía del rodaje en la que aparece junto a Andrew Lincoln (Rick Grimes) y Jeremy Palko. Pero ya debería de saber que las carga el diablo... El actor se dio cuenta de que la imagen podría revelar algunas pistas importantes sobre la nueva temporada y la borró inmediatamente de su cuenta. Sin embargo, los fans que siempre están pendientes de lo que publican sus actores favoritos, hicieron una captura de esta imagen.

En la imagen el trío aparecen vestidos de guerra delante de lo que podría ser El Santuario y teniendo en cuenta que el rodaje ha comenzado hace muy poco, esta imagen podría indicar que Rick y sus aliados atacarán en primer lugar presentándose en la comunidad en la que viven Negan y los Salvadores.

Captura de la fotografía subida por Daniel Newman a su Instagram | Agencias

Hace unos días, otro de los actores de la serie de AMC, Kathy Paton, que interpreta al propietario de Shiva, colgó también una fotografía en su perfil de Twitter con el siguiente mensaje: "Y empezamos una vez más por los caídos...". Un mensaje con el que podría referirse a todas las víctimas de Negan, Lucille y Los Salvadores.

& we start once more for the fallen... pic.twitter.com/m4FMUQhnij