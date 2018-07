El posible 'spin-off' de 'The Good Wife' estaría protagonizado por Diane Lockhart

Diane Lockhart soñó con crear un bufete de abogados compuesto sólo por mujeres en la última temporada de 'The Good Wife' y su sueño puede hacerse realidad muy pronto.



La cadena CBS podría continuar la historia de la serie protagonizada por Julianna Margulies con un 'spin-off' que contaría la historia de un bufete compuesto sólo por abogadas. Según informa Variety, la actriz Christine Baranski sería la protagonista, junto a Cush Jumbo (Lucca Quinn en 'The Good Wife').



Esta nueva ficción se podría ver en plataforma de vídeo bajo demanda que prepara la network, CBS All Access. Los creadores de 'The Good Wife', el matrimonio King, producirán en este 'spin-off', aunque no sería los showrunners.