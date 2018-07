Acudir al restaurante regentado por Gus Fring y pedir un cubo de pollo frito es uno de los sueños de muchos de los fans de 'Breaking Bad'. Parece que puede convertirse en realidad en breve: según reconoció Vince Gilligan, creador de la serie, en una charla en Reddit con algunos fans de la serie que recoge la revista People.

"Lo creáis o no, ha habido conversaciones para que esto suceda", dijo Gilligan. "La idea no es mía, sino de un hombre de negocios que tiene interés en convertir Los Pollos Hermanos en un restaurante real. La gente de Sony me ha trasladado el proyecto, y personalmente me encantaría que acabase haciéndose".



No será la primera vez que un escenario de serie se convierta en realidad. Hace unos meses, en un restaurante londinense, los seguidores de 'Juego de Tronos' pudieron celebrar banquetes al más puro estilo de Poniente. Y el año pasado, el Central Perk de 'Friends' abrió sus puertas en el 199 de Lafayette Street (Nueva York) para conmemorar el 20 aniversario de la comedia.



En esa misma charla con los seguidores de la serie de AMC, Vince Gilligan dijo que Gus Fring hubiese sido un personaje muy atractivo para crear un 'spin-off', tal y como finalmente ocurrió con Saul Goodman en 'Better Call Saul'.



"Tengo que admitir que esa hubiese sido una idea muy buena. Pero lo cierto es que la posibilidad de crear una serie protagonizada por Saul Goodman surgió desde el momento en que nació el personaje en 'Breaking Bad'. Pero tenéis razón, Gus podría tener su propia serie. Ojalá el día tuviera más horas para poder hacer frente a todos estos proyectos", dijo Gilligan sobre este tema.