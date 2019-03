La política se hace un hueco en la ficción

Hemos paseado por la Casa Blanca de la mano del presidente Jed Bartlett (Martin Sheen) y de la Primera Dama Mackenzie Allen (Geena Davis). También hemos conocido los entresijos del ayuntamiento de Nueva York con 'Spin City' (Michel J. Fox) y Jack Bauer (Kiefer Sutherland) ha evitado en más de una ocasión más de un conflicto internacional entre países.



La política en las series de televisión no es nada nuevo, pero en esta última temporada han resurgido con fuerza haciéndose un hueco entre las series fantásticas e históricas que acapararon la pequeña pantalla no hace mucho. Éstas son algunas de las ficciones centradas en política que se pueden ver actualmente.



'BOSS'

Kelsey Grammer dio la sorpresa en la última edición de los Globos de Oro al hacerse con el premio al mejor actor por su interpretación del alcalde de Chicago en la serie 'Boss'. La serie de Starz llegó de la mano del director Gus Van Sant, que también es productor ejecutivo de la serie, y estrenó su segunda temporada a mediados de agosto bajo el lema "Power consumes everyone" ("El poder consume a todo el mundo"). Canl+ estrenará la serie este otoño.



'THE KENNEDYS'

La ficción basada en una de las sagas familiares más importantes de EEUU nació maldita. Pese a ser un encargo de la cadena History Channel, el

canal rechazó emitirla por "falta de rigor histórico". La serie se emitió finalmente en EEUU en el canal de pago ReelzChannel. En nuestro país se estrenó en Cosmopolitan TV y ahora la emite Telecinco.



'VEEP'

¿Hacer una comedia con la vicepresidenta de Estados Unidos como protagonista? HBO se atreve con todo y pone a Julia Louis-Dreyfus ('Seinfeld') al frente de 'Veep'. La cadena de cable apostó por la risa para acercar al espectador el papel de la vicepresidencia estadounidense, encarnada en el personaje de Selina. La serie ha renovado por una segunda temporada, tras estrenarse con 1,38 millones de espectadores y un 0,6 en los demográficos.



'POLITICAL ANIMALS'

La serie protagonizada por Sigourney Weaver fue el estreno de este verano en la cadena USA Network. "Power runs in the family" (El poder viene de familia) fue la frase con la que la cadena presentó la serie que se estrenó el 15 de julio. 'Political Animals' se centra en el personaje de Elaine Barrish (Weaver), ex-primera dama de Estados Unidos y que deberá recuperar su vida tras divorciarse y aceptar ser la nueva secretaria del Estado.



'PARKS AND RECREATION'

Comedia política que sigue a Leslie Knopes (Amy Poehler), la encargada del departamento de Parques y Recreación de una ciudad pequeña, y al resto de vecinos y ciudadanos que la rodean. La cadena NBC estrenará la quinta temporada de la serie el próximo 27 de septiembre, en la que veremos a verdaderos políticos estadounidenses, como los senadores Barbara Boxer, John McCain y Olympia Snowe.



'GAME CHANGE'

Precisamente sobre la candidatura de John McCain y Sarah Palin a la presidencia y vicepresidencia de EEUU trata esta miniserie de HBO. Protagonizada por Julianne Moore y Ed Harris, fielmente caracterizados como Palin y McCain, 'Game Change' se centra en la campaña presidencial de 2008 y en nuestro país se pudo ver en Canal+.



'THE WIRE'

La serie creada por David Simon no es exactamente una ficción sobre política, pero dos de sus cinco temporadas se centran en la corrupción que tiene la clase política de Baltimore, donde se sitúa la serie de HBO. Mario Vargas Llosa ha dicho de la serie: "'The Wire' tiene la densidad, la diversidad, la ambición totalizadora y las sorpresas e imponderables que en las buenas novelas parecen reproducir la vida misma, algo que no he visto nunca en una serie televisiva, a las que suele caracterizar la superficialidad y el esquematismo".



'BLACK MIRROR'

Una de las miniseries británicas más aclamadas de la temporada fue 'Black Mirror'. Con tan solo tres episodios, ha sacudido a los espectadores con una brutal reflexión sobre la deriva que lleva nuestra sociedad. El primer capítulo tiene como protagonistas al primer ministro británico, Twitter y un cerdo. El canal de cable TNT emitió la serie de Channel 4.



'1600 PENN'

Es el estreno político de la temporada. La cadena NBC nos hará reír con la comedia '1600 Penn', en la que Bill Pullman se pondrá en la piel del presidente de EEUU. La sitcom relata el día a día de una familia... que vive en la Casa Blanca. El Presidente Gilchrist (Pullman) no sólo tiene que resolver los problemas del país, también los de su familia: un hijo mayor que regresa a casa de sus padres, otro que es más listo que sus profesores o una madrastra que intenta ganarse a sus nuevos hijos.