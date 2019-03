El polémico comentario de Sarah Michelle Gellar por el que ha tenido que pedir disculpas públicamente

La actriz Sarah Michelle Gellar, la protagonista de la mítica serie 'Buffy cazavampiros', ha protagonizado recientemente una polémica en Instagram, al publicar una imagen suya acompañada de un comentario que no ha gustado nada a muchos de sus seguidores.

Se trata de una imagen en la que aparece la actriz en lencería y en el comentario que acompaña a la foto escribió: "Voy a colgar esta foto por toda mi casa como recordatorio para que no coma en exceso el jueves (el día de Acción de Gracias)".

Pues bien, el post de Gellar se ha llenado con comentarios en los que algunos de sus fans se muestran muy ofendidos. La mayoría escribían que esa publicación promovía la cultura de la dieta y la delgadez como el canon estético normativo de las mujeres. Incluso algún seguidor de la actriz ha decidido dejar de seguirla en la red social: "¿Ahí se encuentra tu valor? ¿En la talla de tus muslos? ¿O en tu hueso de la cadera? No hay nada positivo en este post. Tan solo narcisismo y la teoría de que las mujeres deben estar delgadas para que sean aceptadas. Deberías borrar este post. Te voy a dejar de seguir inmediatamente".

La actriz, tras ser consciente de la polémica que había causado su publicación, emitió un comunicado disculpándose: "Me he enterado de que hay gente que cree que he avergonzado a personas con sobrepeso en este post. Y eso no podría estar más alejado de mi intención. Me encanta Acción de Gracias y por desgracia a veces mis ojos son más grandes que mi estómago, y suelo comer tanto que me pongo mala. Esto pretendía ser un recordatorio de broma a mí misma para que no haga eso. Siento mucho que haya ofendido a gente con mi intento de humor. Cualquiera que me conozca sabe que jamás avergonzaría intencionadamente a nadie. Soy una defensora de todo el mundo".