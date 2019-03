Los platos fuertes del Comic-Con

Pósters inéditos, avances de películas, pequeños tráilers... todo esto se desvelará en la Comic-Con, y es que es el evento por excelencia de los nuevos detalles. Actores, directores y guionistas aprovechan la ocasión para lanzar pequeñas pistas de las nuevas tramas, incorporaciones y cambios que experimentarán las próximas entregas de sus series, o sus nuevas películas.



Grandes series como 'Breaking Bad' o 'Dexter' acudirán por última vez a la convención más importante de la industria del cine y la televisión de ciencia ficción y fantasía. Tampoco faltarán a la cita 'Arrow', 'The Vampire Diares', 'Hannibal', 'The Walking Dead' y los estrenos de 'The Hundred', 'Agents of SHIELD' o 'Once Upon A Time in Wonderland'.



MIÉRCOLES, 17 DE JULIO

Conocido como la "pre-noche". El Salón abre sus puertas y comienzan las exclusivas mientras que las cadenas de televisión presentan los pilotos de sus nuevas series y los estudios cinematográficos avanzan detalles sobre sus últimas películas.



El primer gran estreno será 'Almost Human', creada para Fox por JJ Abrams y con el showrunner de 'Fringe', J.H. Wyman. Otras series que estrenarán sus pilotos serán, 'The Originals' de los creadores de 'The Vampire Diaries', otra historia de vampiros. Las futuristas 'The Tomorrow People' y 'The 100' completan las presentaciones de este primer día.



JUEVES, 18 DE JULIO

Saldrá a la luz una de las apuestas más fuertes de la CBS, 'Intelligence', u nuevo thriller basado en un libro no publicado de John Dixon, 'Dissiden', que gira en torno a un hombre que posee un don: un microchip implantado en su cerebro que le permite moverse por todo el espectro electromagnético. Los protagonistas son Josh Holloway ('Lost') y Marg Helgenberger ('CSI').



Las series 'Beauty and the beast' y 'Hannibal' presentan sus segundas temporadas en el segundo día del Comi-Con, con la

presencia de Hugh dancy, uno de los protagonistas de la serie sobre el doctor Lecter.



VIERNES, 19 DE JULIO

De la televisión al cine: el viernes es el día elegido para presentar la película 'Veronica Mars', basada en la ficción del

mismo nombre, que ha salido adelante gracias a la aportación monetaria de 90.000 fans.



Otras series que serán protagonistas del día serán 'The Big Bang Theory'; también habrá un lugar para avances de 'Nikita', 'Bones' y 'The Walking Dead'. Y se hablará de la nueva serie de Marvel, 'Agents of S.H.I.E.L.D'.



Por último, formarán parte de la Comic-Con algunos actores de la conocida serie 'Juego de Tronos', y también acudirán los protagonistas y creadores de series como 'Sleepy Hollow', 'The Following' o 'Robot Chiken'.



SÁBADO, 20 DE JULIO

Se presentará el spin-off de 'Once Upon A Time', 'Once Upon A Time in Wonderland' y habrá un encuentro con los actores y productores de la serie.



Por primera vez 'Cómo Conocí A Vuestra Madre' visitará la Comic-Con y además los protagonistas de 'True Blood' se acercarán a San Diego para hablar de la sexta temporada e la ficción.



También habrá un lugar para dos de las grandes series de The CW, 'The Vampire Diaries' protagonizada por Ian Somerhalder, Nina Dobrev y Paul Wesley, y 'Arrow', basada en el superhéroe de DC Comics Flecha Verde y protagonizada por Stephen Amell.



DOMINGO, 21 DE JULIO

Contará con un horario reducido y cerrará la convención con más series. De hecho, habrá un encuentro con los protagonistas y el productor de 'Supernatural' para hablar de la novena temporada de la ficción.



También aparecerán las estrellas de 'Breaking Bad' y se mostrará un adelanto del octavo episodio de la última entrega, entre otros avances y estrenos de nuevas series.