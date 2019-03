Peter Petrelli no estará en 'Heroes Reborn'

Los héroes preparan su regreso, pero no estarán todos. Milo Ventimiglia ha confirmado a través de Twitter que Peter Petrelli, su personaje en la serie de NBC, no volverá en esta miniserie que rescata la historia de la ficción que terminó en 2010.



Ventimiglia fue preguntado por un seguidor en la red social sobre si iba a formar parte del elenco de 'Heroes Reborn', a lo que el actor respondió que "tristemente" no sería así, pero que le "desea lo mejor al equipo y a Jack Coleman".

Sadly no @mayersilencio, but I wish @JackColeman4RLZ and crew the best. I'll be watching. MV — Milo Ventimiglia (@MiloVentimiglia) junio 21, 2014



Coleman es el único miembro del reparto de la serie original de Tim Kring confirmado para la nueva miniserie, de nuevo en el papel de Noah Bennet, también conocido como HRG.



Además, Hayden Panettiere, quien interpretó a Claire Bennet, la hija en la ficción de Coleman conocida como la animadora con poderes curativos, afirmó hace unos meses que no sabía nada acerca del resurgimiento de 'Héroes' y que no formaría parte de la nueva miniserie. La actriz actualmente es actualmente una de las protagonistas de 'Nashville'.



'Heroes Reborn' tendrá 13 episodios que suponen el regreso de la ficción nueve años después del inicio de su andadura televisiva que concluyó en 2010. La miniserie estará precedida por una nueva serie digital que presentará al público a los nuevos personajes e historias que se desarrollarán en 'Heroes Reborn'.



"El enorme impacto que Héroes tuvo en el panorama de la televisión cuando fue lanzada fue revelador. Series con este tipo de impacto no aparecen muy a menudo y pensamos que ya era momento para otra entrega", anunció la presidenta de NBC, Jennifer Salke, al confirmar el regreso de 'Héroes' en formato de miniserie.