Peter Dinklage da su opinión sobre 'La Casa del Dragón', y tiene sentimientos encontrados

Siempre existe presión por ser el hermano pequeño, y más cuando tu referente es la serie con más premios, y posiblemente, más exitosa de la historia. La historia de orígenes que prepara HBO Max sobre el universo de Poniente no ha tenido un camino fácil, al igual que no lo tuvo 'Juego de Tronos'.

Por mucho que sus creadores traten de separar ambas ficciones, las comparaciones son inevitables y, en muchos casos, odiosas. Y si alguien tiene una opinión formada en este asunto, esos son los protagonistas que dieron vida al "lore" sobre la adaptación televisiva de las novelas de George R.R. Martin.

Así, al igual que lo han hecho otros actores como Nikolaj Coster-Waldau o Kit Harington, Peter Dinklage ha sido consultado para saber lo que piensa sobre 'La Casa del Dragón'. En una entrevista reciente con The Independent, el actor estadounidense ha venido a decir que la nueva serie debe arreglárselas por sí sola.

"Creo que el truco es no intentar recrear 'Juego de Tronos'. Si intentas recrearlo, parece que es un intento de sacar dinero. Con muchas secuelas, la razón de ellas es que la primera hizo mucho dinero, y por eso no son tan fuertes. Pero estoy emocionado por ver 'La Casa del Dragón', simplemente como espectador, sin saber qué pasará después", ha argumentado el actor de 'Cyrano' sobre que la precuela funcionará mejor si no cede al "fanservice" ni a la herencia de su predecesora.

Sin duda, con este proyecto, los guionistas tienen una ocasión inmejorable de agradar a aquellos fans más descontentos que emergieron tras el final de la serie y reconciliarles con Poniente. La historia de 'La Casa del Dragón' se ubica 300 años antes de los hechos narrados al comienzo de 'Juego de Tronos' y se centrará en la Casa Targaryen, que aprovecha su superioridad para conquistar el continente y las demás Casas enemigas. Aun sin fecha de estreno, la serie cuenta con Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine o Emma D'Arcy.

