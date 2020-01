A finales del noviembre pasado Melissa Benoist sacudió al mundo al contar su experiencia como víctima de violencia doméstica en el pasado, solo días después de su boda con Chris Wood, con el que ahora está felizmente casada.

La joven pareja, que se conoció en el rodaje de 'Supergirl', es muy reservada con su vida privada y poco se sabía de ellos desde que Chris Wood ('Crónicas Vampíricas') salió en apoyo de Melissa tras tener la valentía de contar su historia.

Con el nuevo año ambos han decidido disfrutar de su luna de miel, pero a su vuelta se han encontrado con una pesadilla en el aeropuerto que les ha tenido días sin poder volver a casa. Así lo contaba Wood en su Twitter.

"Menudo desastre y falta total de apoyo", publicó el 11 de enero mencionando a la compañia Emirates. Sin embargo, sus problemas continuaron, pues el 12 continuaba contando por lo que estaban pasando.

"Wow. 29 horas después de que tuviera que salir nuestro vuelo, aún no hemos despegado. Y aún no consigo que nadie me coja el teléfono que de verdad ayude en algo. Enhorabuena Emirates por matar satisfactoriamente el final de nuestra luna de miel".

Y cuando por fin parecía que habían conseguido llegar a casa hace solo unas horas, el actor añadía:

"Yyyyyy nos habéis perdido las maletas. Guay".

Parece que la experiencia ha acabado con un gusto agridulce, aunque seguro que con el tiempo se quedarán con lo bueno.

· · ·

Seguro que te interesa

Melissa Benoist comparte un desgarrador vídeo contando que ha sido víctima de violencia doméstica