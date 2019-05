Lo habría cambiado todo: Se desvela que uno de los personajes clave de 'Juego de Tronos' no iba a morir

TE PARECERÁ INCREÍBLE

'Juego de Tronos' ya es historia de la televisión tras la emisión de su último capítulo, 'El Trono de Hierro'. Una vez todo resuelto, el equipo de la serie está hablando sobre el final y ahora los guionistas han desvelado que uno de los personajes más queridos de la ficción no iba a morir en el primer guión escrito. Si aún no has visto el episodio 8x06 cuidado: esta noticia contiene spoilers .