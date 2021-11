La nueva serie del MCU, 'Hawkeye' (del personaje de Ojo de Halcón) ya se ha estrenado en Disney+ justo a tiempo de alegrar las navidades, y seguirá emitiéndose semana a semana en la plataforma.

El proyecto se centra en el conocido personaje de Ojo de Halcón, interpretado por Jeremy Renner y uno de los Vengadores originales. Sin embargo sacará su faceta más familiar mientras que conoce a una joven con potencial de superheroína, Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Pero no en vano todos los proyectos de Marvel están interconectados, y la serie de ambienta tras los eventos ocurridos en 'Vengadores: Endgame'. Uno de los momentos más desgarradores de la cinta y que toca muy de cerca a Clint Barton fue el sacrificio de Natasha, su mejor amiga y personaje de Scarlett Johansson.

Ambos Vengadores tienen una 'pelea' para sacrificarse por el resto de la humanidad recuperando la Gema del Alma, y finalmente es Scarlett a la que vemos despedirse para siempre (al menos en esa línea temporal).

En una entrevista con Firstpost, Jeremy Renner ha hablado de cómo esa pérdida ha afectado sin duda al protagonista.

"Creo que el mayor cambiop en él fueron las pérdidas [de Intinity War]. Ha sido lidiar con la pérdida de gente que ha conocido tan de cerca, desde Natasha a los Vengadores. Es un peso gigante que cargaba en su espalda como Ronin. Y podemos explorar esos cambios en la serie, esos sentimientos. Y hay nuevos personajes para ayudar con eso".

Sobre las consecuencias de la pérdida de Nat y la llegada de una nueva "compañera", Kate Bishop, añade:

"Bueno, la historia tiene lugar después de 'Endgame'. Clint está de vacaciones con su familia en Nueva York por Navidad. No está en modo Vengador, está en modo padre. Pero aún está cargando el peso de lo que ocurrió en Endgame. Cuando Kate entra a su vida y le hace explorar eso. Él siempre ha tenido compañeras cañeras, desde Wanda a Natasha. Y creo que 'Hawkeye' explora eso".

Sobre si su tiempo como Ojo de Halcón está llegando a su fin, añade:

"No tengo una bola de cristal. No tengo ni idea. Tendréis que ver la serie. Quizá eso os lo revele, quizá no. Ya deberíais saber que en el MCU no se habla en futuro", reconoce entre sisas. "Está más allá de nuestro control, no lo sabemos".

