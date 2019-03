El pequeño Sheldon Cooper ya está aquí: así fue el estreno de 'Young Sheldon'

Han pasado varios meses desde que CBS diera luz verde a 'Young Sheldon', el spin- off de 'The Big Bang Theory', y por fin, se ha estrenado este lunes la serie protagonizada por Iain Armitage. El papel es todo un reto para este joven que tan sólo tiene 9 años.

El comienzo del spin-off se sitúa en 1989 en Texas, donde el pequeño Sheldon está jugando en su garaje cuando le llaman para cenar y es entonces cuando nos presentan al resto de la familia.

El personaje de su madre, Mary Cooper, está interpretado por Zoe Perry, que curiosamente, en la vida real es la hija de Laurie Metcalf, la madre ficticia de Sheldon mayor, el de 'The Big Bang Theory'. "Cuando conseguí el papel vi todos los episodios en los que aparece mi madre para estar segura de estar a su altura", reconoció Perry en una entrevista realizada hace unos meses.

Por su parte, el personaje de George Cooper, el padre de Sheldon, está interpretado por Lance Barber. Aunque muchos no se acuerden, antes de 'Young Sheldon', el actor apareció en un capítulo de 'The Big Bang Theory' titulado 'The Speckerman Recurrence', donde interpretaba al malote del instituto que le hacía la vida imposible a Leonard.

Lance Barber en 'The Big Bang Theory' | Agencias

El estreno de 'Young Sheldon' se ha convertido en el estreno de una comedia más visto en 6 años, al reunir a 16,6 millones de espectadores (3.7 puntos en demográficos). La versión pequeña de Sheldon Cooper ha coincidido con el estreno de la undécima temporada de 'The Big Bang Theory'. Un primer capítulo que ha tenido un cameo de lujo y en el que se ha desvelado la respuesta de Amy a la proposición de matrimonio de Sheldon Cooper.