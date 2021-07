Pensamientos suicidas y bipolaridad: David Harbour ('Stranger Things') revela los momentos más duros de su vida

David Harbour es uno de los actores del momento y es que desde que se pusiese en la piel de Hopper en 'Stranger Things' David no ha parado ni un solo momento. El sheriff de Hawkins ha concedido una entrevista a The Guardian en la que ha querido hablar muchos aspectos desconocidos de su vida.

En la entrevista cuenta cual fue su reacción al ver lo que le esperaba en la nueva temporada de la serie de los hermanos Duffer: "Cuando leí el guion, llamé a los hermanos Duffer y les dije, 'Chicos, siento haceros esto, pero voy a hacer una cosa en una prisión rusa', se quedaron en plan, '¡Cómo!'", dice el actor haciendo referencia sobre el final de su personaje en la ficción.

David Harbour, Hopper en 'Stranger Things' | Netflix

Y es que hay cierto tipo de coincidencia entre la nueva etapa que veremos del Sheriff de 'Stranger Things' con uno de los papeles más esperados de Harbour, su personaje en 'Viuda Negra', el Guardián Rojo, y es Rusia: "Vale, hay color naranja en esta localización. No hagáis la cárcel naranja o al personaje cambiadle la visión que tiene sobre la preparación de la prisión. Alexei es grande, con barba y pelo largo, así que quería que Hopper estuviera con la cabeza afeitada y ser muy delgado".

Y termina: "Es una preocupación que la gente diga, '¡Guau! ¡Es un crossover!' No chicos, es una coincidencia". Así ayudaba David a los hermanos Duffer para que sus ambos proyectos sean distintos y reconocibles.

"Esto fue lo que me paró": David habla de su momento más duro

En la entrevista David quiso hablar de su etapa más dura y parece que la juventud del actor estuvo marcada por el alcoholismo. Incluso llegó a plantearse quitarse la vida pero asegura que fue por su gato por lo que esta terrible idea se le quitó de la cabeza: "Esto fue lo que me paró pensé, '¡Amo a este gato! ¿Quién va a hacerse cargo de él?'", dice David.

Y termina: "También me horrorizaba la idea de morir en mi apartamento sin que nadie me encontrase durante semanas y ser devorado por mi gato".

David Harbour consiguió dejar a un lado su alcoholismo pero a los 25 años otro revés le estaba esperando, y es que fue diagnosticado con un trastorno bipolar tras sufrir un episodio maniaco debido a la obsesión que tenía por descubrir el motivo detrás de las injusticias en el mundo. Entonces empezó a recibir tratamiento y vio como su carrera como actor lo ayudaba cada vez a estar mejor, convirtiéndose en su pasión: "Fui capaz de hacer cosas en Broadway que eran muy complejas y muy ricas".

Aunque no siempre fue satisfactorio del todo y esta fue su experiencia: "En Hollywood se me relegó al número seis o siete en la lista de llamadas. ¡Básicamente era el tío que corría detrás de Denzel con una pistola! Lo daba todo en las películas y en la tele. Me decía a mi mismo, 'Cumplo una función en estas películas. Y hago dinero con ello'".

David Harbour | Getty Images

Pero luego llegó 'Stranger Things' y el propio David cuenta como todas aquellas experiencias le habían forjado para hacer este rol a la perfección: "Siempre he querido tener 40 años. Incluso cuando tenía 20 años nunca tuve ese espíritu o ese ímpetu. Tiene mucho sentido que no tuviese éxito hasta que pudiese estar en una edad para contar las historias que sentía que había nacido para contar".

Su personaje en 'Viuda Negra'

Por supuesto, David no ha querido desaprovechar la oportunidad de hablar de su nuevo rol en 'Viuda Negra' y lo que le gusta de Guardián Rojo. Pero antes, ha querido bromear sobre una escena en la que aparece a cámara lenta: "¡Mi estómago es increíble! ¡Es cómo un círculo delante de mí, independiente de mi propio cuerpo!"

La familia de Natasha en 'Viuda Negra' | Marvel

Y así acaba la broma: "Me encanta comer muchos donuts, azúcar, todo ese tipo de porquerías. ¡Fue genial!"

Después ha querido hablar sobre lo que le ha gustado hacer a Guardián Rojo: "No sé como alguien puede estar en desacuerdo con la ideología socialista. Si trabajas en un Starbucks y haces café, entonces deberías poder tenerlo. ¡Tú eres el que hace el café!".

Y continúa: "La cosa es que la implementación de estas cosas han dado paso a un profundo fascismo en nuestra sociedad, así que la gente asume que el comunismo significa fascismo en cierto grado. Y eso es terrible".

Luego habla sobre su ideal político en la sociedad: "La idea de una sociedad que sea como un jardín de infancia donde se compartan ideas sería mi sociedad ideal. Al contrario que este mundo donde cazamos y matamos y destruimos por nuestro egoísmo".

Su reconexión con la gente

Una de las facetas más conocidas de David es su amor por los fans, algo que ha demostrado en muchas ocasiones con vídeos de felicitación u oficiar la boda de un seguidor, todo esto por el módico precio de alcanzar más de 125.000 retuits.

Y durante el confinamiento David decidió volver a conectar con sus fans a través de una aplicación en la que colgó un número de contacto de Instagram y pedía a sus fans que le mandaran mensajes: "Me encanta esa conexión. Me encanta la gente y sus historias".

"Hacía algo que es mucho más grande que yo, que es intentar ayudar a la gente", termina diciendo David.

Su experiencia en el confinamiento

Parece que a David no le terminó de gustar del todo la vida encerrado en casa, entre otras cosas por no poder actuar algo que es de mucha ayuda para él. Y con esta broma deja claro que no quiere volver a estar encerrado en su casa: "Te lo prometo, no intento moldear mi carrera diciendo, '¡Por favor metedme en una cárcel rusa! ¡Es pura coincidencia! ¡No hay una conspiración!".

