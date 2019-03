Pauley Perrette, protagonista de 'Navy: Investigación criminal', afirma que sufrió abusos durante el rodaje de la serie

Tras 14 años dando vida a la especialista forense Abby Sciuto, la actriz Pauley Perrette ha abandonado 'Navy: Investigación criminal'. Las razones que dio la intérprete es que no dejaba la serie "porque la cadena o la serie estén enfadados conmigo", algo que se contradice tras los últimos mensajes de Perrette en Twitter.

"Hace un año, Pauley se dirigió a nosotros con una preocupación sobre su entorno de trabajo", indicó la cadena CBS. "Nos tomamos el asunto de forma seria y trabajamos con ella para encontrar una solución. Estamos comprometidos con un lugar y un ambiente de trabajo seguro para todos nuestros programas", continúa el comunicado.

La actriz publicó en su cuenta oficial de Twitter hace unos días que que había sufrido esos abusos y animaba a sus seguidores y a cualquier persona en esa situación a no ocultarlo. "Siento que tengo que proteger a mi equipo, trabajos y a mucha gente, ¿pero a qué coste? No lo sé. Solo sé que estoy tratando de hacer lo correcto, pero tal vez el silencio no es lo correcto sobre el crimen", puede leerse en su Twitter.