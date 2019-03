Patricia Clarckson y Campbell Scott fichan por la quinta temporada de 'House of Cards'

'House of Cards' se prepara para el rodaje de su quinta temporada. La serie de Netflix, protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, ha fichado a los actores Patricia Clarckson y Campbell Scott para esta nueva entrega, según informa The Hollywood Reporter. Esta nueva temporada aún no tiene fecha de estreno en la plataforma de televisión online.

Patricia Clarckson estuvo nominada al Oscar por la película 'Pieces of April' y ha ganado varios Emmy por su papel en 'A dos metros bajo tierra' de HBO.

Campbell Scott ha trabajado en películas como 'The Amazing Spider-Man 2' y en series como 'Royal Pains' de USA Network.