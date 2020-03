La actriz de 'Pasión de Gavilanes', Danna García, informaba a través de su cuenta oficial de Twitter que se encontraba aislada tras presentar todos los síntomas del coronavirus.

Antes de esta publicación, Danna subió una serie de vídeos en su cuenta de Instagram Stories donde anunció que había tenido que viajar a España, concretamente a Madrid, para arreglar unos asuntos importantes relacionado con unos documentos.

Actualmente, Danna se encuentra en su casa de México, donde reside, y ha vuelto a dar información sobre su estado para tranquilizar a sus fans.

"Hola a todos los que me han escrito y me han mandado mensajitos. Sí estoy en aislamiento. Sí tengo coronavirus, pero tengo síntomas que son muy positivos", decía en un primer vídeo.

Para después añadir: "Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, que no nos falta la respiración ni nos estamos asfixiando, literalmente, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas", terminaba diciendo.

