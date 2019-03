Pasa tus vacaciones en el castillo donde se crió Rose Leslie de 'Juego de Tronos'

Rose Leslie, la actriz que interpretó a la salvaje Ygritte en 'Juego de Tronos', se crió en un castillo en Aberdeenshire, Escocia. Propiedad de la familia durante generaciones, la intérprete vivió en el castillo Lickleyhead hasta los 10 años.

Los padres de Leslie, Sebastian y Candida, se mudaron allí el pasado mes de febrero para convertirlo en un hostal, después de desechar vender el castillo.

Castillo Lickleyhead | AirBnB

Si vas de vacaciones a esa zona de Escocia, puedes alojarte en él, ya que está disponible en la página AirBnb. "Todos mis hijos me animaron a hacerlo. Sólo me he puesto al día. Es donde las cosas van ahora. Es rápido y limpio. Rose lo usa en otros lugares. Me dijo: '¿por qué no lo pruebas?' Y me ayudó a ponerlo en marcha", es el mensaje de Candida en la web.

La familia de la intérprete escocesa ofrece Bed & Breakfast, es decir, cama y desayuno, por 110 libras. Con 600 libras se puede reservar la torre medieval durante una noche, y para los que tiren la casa por la ventana, por 1.200 libras se consigue el palacio completo.

Interior del castillo Lickleyhead | AirBnB

Los actores Kit Harington y Rose Leslie han comunicado hace unos días a sus familiares que están prometidos. También lo han hecho público de la forma más tradicional: mediante un anuncio en 'The Times'.