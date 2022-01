'Pam y Tommy': Lily James quería que Pamela Anderson participara en la serie para "cuidar la historia"

Recientemente pudimos ver el primer tráiler oficial de 'Pam y Tommy', la serie que explora el escándalo en torno al famoso vídeo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee, y el hombre que lo robó. Veremos a unos irreconocibles Lily James y Sebastian Stan. Ahora, la protagonista de la serie ha confesado que intentó ponerse en contacto con Pamela Anderson para hacer una mejor interpretación, sin embargo, nunca tuvo respuesta.

Y es que 'Pam y Tommy' intenta mostrar las consecuencias de la filtración de ese vídeo, sin embargo, no cuenta con la colaboración de ninguno de los implicados. Pero no será porque no lo intentaron. Así lo ha contado la protagonista, la actriz Lily James en una entrevista para Porter:

"Esperaba que (Pamela Anderson) estuviera involucrada. Ojalá hubiera sido distinto. Mi única intención era cuidar la historia e interpretar a Pamela de manera auténtica" admitió James.

Por eso, la actriz intentó ponerse en contacto con Anderson en varias ocasiones: "Tenía la esperanza de que pudiéramos hablar justo hasta que empezamos a rodar".

Sin embargo, nunca obtuvo respuesta. Por eso, Lily James se documentó de todas las formas posibles para ser lo más fiel posible a Pamela Anderson: "He leído los libros que ha escrito, he leído su poesía, puedo repetir todas sus entrevistas como un loro. Y luego, claro, estaba la transformación física. Poco a poco, nuestro increíble equipo encontró el equilibrio en el que me pareciera a Pamela pero que también me permitiera actuar".

Pamela Anderson no está muy contenta

Puede ser que este silencio sea la forma que tiene Pamela Anderson de afirmar que no está muy contenta con que se vaya a hacer una serie sobre ese momento tan delicado de su vida. De hecho, una fuente cercana a la actriz ha afirmado para el medio The Sun que "Pamela Anderson no tiene ninguna intención de ver esta horrible serie de Dios, absolutamente no. Nunca". Y añadió que "Ella y su familia creen que la ficción es una imitación barata. Todo esto es una broma para ellos".

