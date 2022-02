'Pam & Tommy': Lily James no dejó de ser Pamela Anderson incluso meses después del fin del rodaje

La serie limitada 'Pam & Tommy' ha visto la luz este 2 de febrero. La historia se sitúa en el momento de las vidas de Pamela Anderson y su pareja, Tommy Lee, en que destapan un vídeo sexual de ambos.

En el momento causó un gran impacto en la sociedad estadounidense pues era uno de los primeros casos de filtraciones íntimas sobre una súper estrella de Hollywood.

Lily James y Sebastian Stan interpretan a los protagonistas de esta historia y para ello se sometieron a una caracterización asombrosa. De este modo y en mitad de la promoción de la serie, ambos asistieron al programa de Jimmy Kimmel para abordar sus personajes. La dedicación de la actriz británica fue tal que durante los cuatro meses de filmación, se mantuvo en el personaje incluso mientras hablaba con su familia en Inglaterra.

"Hice FaceTime como Pamela. Habla con ellos como Pamela", ha afirmado la protagonista. "Pero luego, creo que el otro día mi hermano vino a almorzar cuando yo estaba en casa en Inglaterra. Y yo tenía una foto de Pamela, una foto de Playboy de ella, que se veía increíble. Mi hermanito iba y venía: '¡Oh, Lily! Dios, no'. Y yo dije: 'No, no, no soy yo. ¡Es Pamela!'", comentó sobre la divertida anécdota.

Lily James y Sebastian Stan en 'Pam y Tommy' | hulu

Y es que Lily James siempre ha admirado a la figura de Pamela Anderson, incluso intentó que participara en el proyecto, con negativa por parte de la actriz y modelo.

Además, reveló que durante el rodaje no habló nunca con Sebastian Stan fuera del set: "Es verdad. Le envié un mensaje de texto a Lily desde el principio, le dije: 'Escucha, estoy muy asustado, y voy a necesitar sostener tu mano, y si quieres sostener la mía, estamos aquí, estamos en esto juntos'", explicó el actor nacido en Rumanía. "Y luego no la vi fuera de Pamela hasta el final del rodaje".

"Creo que los dos estábamos aterrorizados de interpretar a estos personajes. Son personas de la vida real", añadió Lily James sobre el escándalo que supuso. Así, ambos actores hicieron una investigación viéndose multitud de entrevistas de la que fuera pareja para lograr imitar sus voces.

"Sé que ambos hicimos esto. De hecho, gritábamos contra las almohadas entre las escenas para tratar que mi voz sonara áspera para sonar como él y tú también lo hiciste ", explicaron conjuntamente.

